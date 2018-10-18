На Львівщині хочуть визнати пам’ятками архітектури всі дерев’яні храми, зведені до 1939 року

Львівська обласна рада планує звернутися до уряду з вимогою визнати пам’ятками архітектури всі дерев’яні храми, зведені до 1939 року.

Про це повідомляють "Варіанти" з посиланням на прес-службу Львівської обласної ради.

На своєму засіданні комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської облради вирішила винести на розгляд на наступну сесію облради зверненя до уряду.

Зокрема, йдеться про звернення щодо визнання пам’ятками архітектури всіх дерев’яних храмів, зведених до 1939 року.

У серпні на реставрацію церков-пам'яток архітектури двох сіл Пустомитівського району планували виділити по 50 тисяч грн.

Крім цього, за 27 років на Львівщині вщент згоріло 28 стародавніх дерев'яних церков та виникло 108 пожеж у храмах.