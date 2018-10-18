На Чернігівщині невідомі викрали 20 ікон із старообрядницької церкви
11:23, 18 жовтня 2018Суспільство
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Поліція, ілюстрація / radiotrek.rv.ua
У Чернігівській області 16 жовтня невідомі викрали 20 ікон із старообрядницької церкви Дмитра Солунського, яка знаходиться в селищі Добрянка.
Як повідомляє galinfo.com.ua, невідомі пошкодили металеві грати на вікнах і проникли в приміщення храму. Викрали 20 ікон, датованих різними роками.
У поліції уточнили, що цінність викраденого невідома, оскільки немає документів, що підтверджують вартість ікон або їх історико-культурну цінність.
У поліції припускають, що викрадені ікони можуть представляти значну цінність для колекціонерів, оскільки в регіоні зовсім небагато старообрядницьких церков та ікон.
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