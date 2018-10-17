Глава УАПЦ підтримав ініціативу Порошенка щодо Андріївської церкви

Митрополит УАПЦ Макарій (Малетич) дав добро на передачу Андріївської церкви Константинополю в разі, якщо Українська автокефальна православна церква увійде в помісну православну церкву.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK, повідомляє 112.ua.

"Звернулися до мене, я погоджуюся дати Андріївську церкву. Я сказав, якщо УАПЦ буде входити в помісну православну церкву, то ми згодні, бо я не можу не бути послідовним. Коли я поминаю патріарха і йду назустріч, то треба жертвувати один кафедральний собор, і ми ризикуємо тим", – сказав він.

Раніше Президент України Петро Порошенко сказав, що запропонує Верховній Раді передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському Патріарху.