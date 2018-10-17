Глава УАПЦ, заявив, що його думка в питаннях створення нової української Церкви не враховується

Глава УПЦ КП Філарет не дав Главі УАПЦ Макарію права вибирати назву нової Церкви й умови скликання Собору.

Митрополит Макарій в інтерв'ю телеканалу ZIK заявив про складнощі з об'єднанням з УПЦ КП, яке необхідне для отримання Томосу.

"Патріарх Філарет звернувся до мене і сказав "Терміново потрібно скликати Собор". Я йому кажу: "Собор збирати немає статуту" - "А статут у мене є". "У мене теж є, але з двох статутів треба зробити один статут" - "Ні, мій статут", - розповів Глава УАПЦ про розмову з Філаретом.

Він також сказав, що щодо назви майбутньої Церкви Глава УПЦ КП не дав йому права вибирати.

"Назва вже є, і ви маєте приєднатися", - процитував митрополит Макарій слова Глави УПЦ КП.

"Третє питання, а який статус, яка модель? Коли я запитав митрополита, чи буде митрополія, він зі злістю сказав, що митрополії не буде, буде патріархія. Екзархи ні про що не говорять", - підсумував Глава УАПЦ.