17 жовтня відбудеться брифінг з учасниками міжнародної конференції «Стратегії примирення. Роль Церков в Україні»

17 жовтня о 15.00 в готелі «Братислава» (вул. Малишка, 1) відбудеться брифінг з учасниками міжнародної конференції «Стратегії примирення. Роль Церков в Україні». Початок конференції – о 16.00. Учасники брифінгу: нунцій архиєпископ Клаудіо Гуджеротті (Святий Престол), проректор КДАіС Володимир Бурега, проф.-свящ. Зігфрід Глезер (Університет Ополє, Польща), доктор Дагмар Хеллер (Інститут вивчення конфесій в Бенсхаймі, Німеччина).

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Головний організатор конференції – міжнародна група «Примирення в Європі» (учасники з Білорусі, Німеччини, Польщі та України). Від України в Групу входять представники чотирьох конфесій – Української Православної Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, Української Греко-Католицької Церкви та Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні. Група існує з 1974 року, з 1995 року у складі учасників з чотирьох країн. Організатором конференції від України виступили благодійний фонд «Академічна ініціатива» та Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ. В рамках конференції відбудуться виступи представників Церков Німеччини та Польщі; серед українських учасників - представники Центру Разумкова, Інституту релігійної свободи, Карітас-Україна, Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості, Київської Духовної Академії.