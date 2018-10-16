Екзархи Константинопольського патріархату повернулися до Києва для підготовки "до об'єднавчого собору"

Представники Константинопольського патріархату (екзархи) заявили, що повернулися в Україну для підготовки "до об'єднавчого собору", результатом якого може стати надання томосу про автокефалію.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Ми повернулися, щоб продовжити роботу над останнім етапом - підготовкою до об'єднавчого собору, а потім - поданням предстоятелю томосу", - повідомили вони на зустрічі з Петром Порошенком.

При цьому екзархи додали, що готові працювати з представниками всіх православних організацій в Україні, "включаючи ієрархів і духовенство УПЦ в лоні РПЦ".

На їхню думку, об'єднання можливе.

"Тепер вони (глави УПЦ КП і УАПЦ - ред.) повернуті у своєму сані, а з ними й духовенство", - заявив архієпископ Памфильський і Західної єпархії УПЦ в США Даниїл.