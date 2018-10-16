В Одесі провели пізнавальні бесіди для молоді "Агні Парфене"
13:24, 16 жовтня 2018Суспільство
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Лекторій "Агні Парфене" / eparhiya.od.ua
В актовому залі одеського Свято-Андріївського подвір'я відбувся традиційний лекторій "Агні Парфене".
Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, з привітальним словом до молоді звернувся керівник Молодіжного відділу єпархії протоієрей Максим Омельченко. Далі з пізнавальною бесідою виступив клірик храму на честь святих мучеників Адріана і Наталії протоієрей Євген Куценко. Він розповів про шанування Пресвятої Богородиці.
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