В Одесі провели пізнавальні бесіди для молоді "Агні Парфене"

В актовому залі одеського Свято-Андріївського подвір'я відбувся традиційний лекторій "Агні Парфене".

Як повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ, з привітальним словом до молоді звернувся керівник Молодіжного відділу єпархії протоієрей Максим Омельченко. Далі з пізнавальною бесідою виступив клірик храму на честь святих мучеників Адріана і Наталії протоієрей Євген Куценко. Він розповів про шанування Пресвятої Богородиці.

Учасники недавнього фотоінста-квесту "Київська Русь: як князь Володимир віру вибирав" були відзначені номінаціями та подарунками.