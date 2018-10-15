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У Тернополі розшукують чоловіка, який обікрав церковний кіоск

11:01, 15 жовтня 2018
Суспільство
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Тернопіль, ілюстрація / nova.te.ua

За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архістратига Михаїла, повідомляє balabonchik.te.ua.

За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень.

Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.

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