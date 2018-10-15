У Тернополі розшукують чоловіка, який обікрав церковний кіоск
11:01, 15 жовтня 2018Суспільство
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Тернопіль, ілюстрація / nova.te.ua
Правоохоронці Тернополя розшукують чоловіка, причетного до крадіжки.
За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архістратига Михаїла, повідомляє balabonchik.te.ua.
За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень.
Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.
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