У Тернополі розшукують чоловіка, який обікрав церковний кіоск

Правоохоронці Тернополя розшукують чоловіка, причетного до крадіжки.

За попередньою інформацією, він обікрав церковний кіоск в храмі Архістратига Михаїла, повідомляє balabonchik.te.ua.

За словами скарбника церкви, він саме перераховував кошти, як почув, що попадали книги. Поки чоловік піднімав літературу, в кіоск проник невідомий і забрав гроші – вісім тисяч гривень.

Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.