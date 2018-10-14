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У Сумах невідомі намагалися зірвати богослужіння УПЦ

19:26, 14 жовтня 2018
Суспільство
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Невідомі розташувалася за кілька метрів від місця богослужіння / portal-pravoslavie.sumy.ua

Сьогодні, 14 жовтня, під час традиційного богослужіння на місці зруйнованого Покровського храму, що кожного року відбувається у Сумах, група невідомих осіб намагалися зірвати богослужіння УПЦ.

Як повідомляє "Православна Сумщина", невідомі розташувалася за кілька метрів від місця богослужіння та увімкнула на повну потужність гучномовці.

/ portal-pravoslavie.sumy.ua

"Понад дві тисячі православних сумчан, що зібралися на місці зруйнованої у роки безбожних гонінь святині, змушені були терпіти "концерт". Співробітники правоохоронних органів ніяк не реагували на дії провокаторів", - повідомили у прес-службі Сумської єпархії УПЦ.

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