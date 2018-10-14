У Сумах невідомі намагалися зірвати богослужіння УПЦ

Сьогодні, 14 жовтня, під час традиційного богослужіння на місці зруйнованого Покровського храму, що кожного року відбувається у Сумах, група невідомих осіб намагалися зірвати богослужіння УПЦ.

Як повідомляє "Православна Сумщина", невідомі розташувалася за кілька метрів від місця богослужіння та увімкнула на повну потужність гучномовці.

"Понад дві тисячі православних сумчан, що зібралися на місці зруйнованої у роки безбожних гонінь святині, змушені були терпіти "концерт". Співробітники правоохоронних органів ніяк не реагували на дії провокаторів", - повідомили у прес-службі Сумської єпархії УПЦ.