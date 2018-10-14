У Генпрокуратурі України розібрали каплицю УПЦ та роздали на храми

У Генеральній прокуратурі України розібрали на фрагменти каплицю та роздали у храми Української Православної Церкви.

Про це йдеться у спецвипуску «Пострепорт» програми «Схеми: корупція в деталях», повідомляє Радіо Свобода.

За словами речника Генпрокуратури Андрія Лисенка, капличку демонтували за рішенням керівника відомства Юрія Луценка. Нині у приміщеннях колишньої молитовної кімнати працюють співробітники ГПУ. Капличку, яка належить УПЦ, від 2014 року і дотепер Генеральна прокуратура не мала і немає на балансі.

«Було прийнято рішення про те, щоб всі приміщення, які займає ГПУ, були у складі саме структурних підрозділів. І саме підрозділи мають займати ці приміщення. Тому і було прийняте рішення про видалення каплички, так званої, за межі ГПУ. На цьому місці, тобто тих приміщеннях, де вона раніше розміщувалась, зараз працює Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ», – розповів Лисенко.

Саму капличку розібрали на фрагменти та вивезли в різні храми – підтвердили священнослужителі.

«…Там все розібрали, все роздали, іконостас віддали в монастир жіночий один, бідний, іконочки теж роздали по монастирях», – повідомив архидиякон Платон із Введенського монастиря.