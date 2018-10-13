У поліції очікують, що в молебні на Софійській площі на Покрову візьмуть участь близько 30 тисяч людей

Поліція Києва очікує, що в молебні на Софійській площі в неділю, 14 жовтня, візьмуть участь не менше 25-30 тисяч осіб.

Про це повідомив голова столичної поліції Андрій Крищенко, передає "112".

Після цього, за його словами, планується хресна хода, заявки на проведення якої подані від різних організацій, тому поки складно сказати, яка кількість людей візьме участь у ній. Керівник главку висловив надію на те, що цей захід пройде спокійно.

Крищенко зазначив, що 14 жовтня до забезпечення правопорядку в Києві залучать близько 6 тисяч співробітників поліції і Нацгвардії.

Учасників масових акцій і заходів просять утриматися від неправомірних дій. Як зазначив начальник столичного главку, зокрема, у заявці на проведення акції добровольчого руху ОУН зазначено, що в ході акції планується пошкодити пам'ятник Ватутіну.

"Ми проводимо зустрічі з керівником цього руху, роз'яснюємо чинне законодавство, щоб не допустити актів вандалізму", - сказав Крищенко.

Він пояснив, що цей пам'ятник не підпадає під дію закону про декомунізацію, бо являє собою могильне поховання.

"У нас там буде достатньо сил, будемо спілкуватися із цими людьми, щоб не допустити актів вандалізму. У першу чергу, ми сподіваємося на діалог і розуміння", - сказав керівник главку, підкресливши при цьому, що поліція буде реагувати належним чином на неправомірні дії.

Крищенко додав, що основна масова хода, приурочена до Дня захисника, відбудеться увечері в неділю, заявка на її проведення подана партією "Національний корпус".

"У поліції достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок на всіх масових заходах та не дати "гарячим головам" здійснити провокації, вигідні зовнішнім силам", - підсумував керівник поліції Києва.