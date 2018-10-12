Депутат Мосійчук закликав передати всі українські святині ЄПЦ

Народний депутат України від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук закликав владу країни передати всі українські святині Єдиній Помісній Церкві.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в фейсбук сьогодні, 12 жовтня.

«Вважаю, що після проведення об’єднавчого Собору та утворення єдиної помісної Української православної церкви держава має передати саме їй у користування всі без виключення культові споруди які знаходяться в державній власності, а саме Києво-Печерську та Почаївську Лаври, Андріївську церкву і найголовнішу святиню Руси-України Святу Софію Київську!» — закликає Мосійчук.

За його словами, «жодного храму, який знаходиться в державній власності», не може бути в користуванні Української Православної Церкви.