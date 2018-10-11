Чернівецька рада Церков заявила про неприпустимість силового вирішення майнових конфліктів у міжконфесійних відносинах

Чернівецька обласна рада Церков застерегла від насилля під час майнових конфліктів на релігійному ґрунті.

Відкрите звернення Чернівецької обласної ради Церков та релігійних організацій, щодо збереження міжконфесійного миру та неприпустимості силового вирішення майнових конфліктів у міжконфесійних відносинах опублыковано на buknews.com.ua і подано нижче без змін.

"У зв'язку з активізацією в державі процесів з об'єднання православних Церков та можливості надання томосу про автокефалію обласна рада Церков та релігійних організацій звертається до вірних усіх Церков, громадян, політичних партій, громадських організацій з застереженням проти використання насилля під час майнових конфліктів на релігійному ґрунті.

Буковина завжди славилася релігійною та національною толерантністю а також здатністю мирно вирішувати будь-які складні питання і конфліктні ситуації. Не припустимими є будь-які заклики щодо захоплення храмів та культових споруд та висловлювання, які розпалюють ненависть по відношенню до будь-якої конфесії. Звертаємо увагу, що храм - це місце, де людина отримує спасіння та спокій власній душі, знаходить відповіді на найскладніші питання свого життя, а не арена для реалізації людських амбіцій.

Будь-які конфлікти повинні вирішуватися у межах правового поля шляхом діалогу і взаємоповаги.

Молимося за збереження миру в релігійному житті України та закінчення війни на сході нашої країни, за мудрість керівництва держави", - йдеться у заяві.