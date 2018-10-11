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Чернівецька рада Церков заявила про неприпустимість силового вирішення майнових конфліктів у міжконфесійних відносинах

10:28, 11 жовтня 2018
Суспільство
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Чернівці, ілюстрація / techtoday.in.ua

Відкрите звернення Чернівецької обласної ради Церков та релігійних організацій, щодо збереження міжконфесійного миру та неприпустимості силового вирішення майнових конфліктів у міжконфесійних відносинах опублыковано на buknews.com.ua і подано нижче без змін.

"У зв'язку з активізацією в державі процесів з об'єднання православних Церков та можливості надання томосу про автокефалію обласна рада Церков та релігійних організацій звертається до вірних усіх Церков, громадян, політичних партій, громадських організацій з застереженням проти використання насилля під час майнових конфліктів на релігійному ґрунті.

Буковина завжди славилася релігійною та національною толерантністю а також здатністю мирно вирішувати будь-які складні питання і конфліктні ситуації. Не припустимими є будь-які заклики щодо захоплення храмів та культових споруд та висловлювання, які розпалюють ненависть по відношенню до будь-якої конфесії.  Звертаємо увагу, що храм - це місце, де людина отримує спасіння та спокій власній душі, знаходить відповіді на найскладніші питання свого життя, а не арена для реалізації людських амбіцій.

Будь-які конфлікти повинні вирішуватися у межах правового поля шляхом діалогу і взаємоповаги.

Молимося за збереження миру в релігійному житті України та закінчення війни на сході нашої країни, за мудрість керівництва держави", - йдеться у заяві.

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