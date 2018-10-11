Другий Молитовний сніданок Рівненщини присвятили питанням миру та єдності

Керівники релігійних організацій краю, військові, службовці, члени сімей Героїв Небесної Сотні, народні депутати України, а також керівництво Рівненської області та міста взяли участь у другому Молитовному сніданку Рівненщини.

Розпочався духовний захід із спільного вітання митрополита Сарненського і Поліського УПЦ Анатолія, архієпископа Рівненського і Острозький Іларіона, єпископа Рівненського і Волинського Гавриїла. Після чого учасники духовного заходу спільно проголосили молитву «Отче наш» і «Боже, нам єдність подай!». Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Духовний захід об’єднав представників усіх релігійних конфесій. Православні, греко-католики, римо-католики і протестанти зібралися, аби спільно підтримати традицію, яка існує в парламентах понад 100 країн світу.

А ще Молитовний сніданок гармонійно доповнили музичними творами у виконанні Наталії Боярської та «Золотого колосу» Волинської області.

Нещодавно була відновлена робота Ради християнських церков області. Духовенство, керівництво області та усі бажаючі будуть зустрічатися на постійній основі першого вівторка щомісяця під час так званих «духовних ранків». Мета цих зустрічей – вивчення Книги Книг на спілкування на біблійні і актуальні у суспільстві теми.