У Харкові на міжнародній конференції науковці говорили про актуальні питання богослов’я та історії Церкви

У Харківській духовній семінарії 9 жовтня відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» (до 1030-річчя Хрещення Русі, 25-річчя канонізації Слобожанських новомучеників і 25-річчя відновлення духовної освіти на Слобожанщині).

Пленарне засідання проходило в актовому залі архієрейської резиденції на території Свято-Покровського чоловічого монастиря, повідомляє прес-служба КДА.

У рамках конференції в холі архієрейській резиденції працювала виставка друкованих праць викладачів семінарії та роботи студентів іконописної школи при Харківській духовній семінарії.

Перший проректор Харківської духовної семінарії протоієрей Валентин Ковальчук зачитав вітальне слово Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія до організаторів та учасників форуму. Далі з вітальним словом до учасників конференції виступив ректор Харківської духовної семінарії митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

Після закінчення пленарного засідання учасники науково-практичної конференції ознайомилися з експозицією Церковно-історичного музею Харківської єпархії, експонатами з відділу рідкісної книги Центральної наукової бібліотеки ХНУ ім. В. Каразіна.