У львівській Школі релігійного фрілансу розкажуть, як зацікавити читача релігійною тематикою

Завтра, 10 жовтня, о 18.00 у каплиці Львівської міської ради відбудеться чергова лекція «Школи релігійного фрілансу».

Спікером буде магістр морального богослов’я, кореспондент Католицького суспільно-релігійного часопису CREDO Віта Якубовська, яка упродовж академічної години із власного професійного досвіду розповість, як зацікавити читача релігійною тематикою. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Якщо зараз релігійна журналістика набуває певної популярності, то мабуть тому, що є журналісти, які розуміють, що Церква має що запропонувати інформаційному простору. І не лише скандали, але також позитивні меседжі. Церква насправді робить багато добра і тим змінює світ — це якраз те, про що варто говорити, писати — багато і часто», — каже Віта Якубовська.

Водночас вона переконана, що, перш за все, журналіст має подбати про зміст матеріалів, а вже потім залучати мультимедійні засоби. Про це і будуть спілкуватися під час лекції. Вхід на подію вільний. Чекають на усіх зацікавлених.

«Школа релігійного фрілансу» стартувала у Львові 15 вересня. Студенти вже встигли дізнатися про головні жанри журналістики, а також про особливості Інтернет-журналістики та нових медій.

Організатором «Школи релігійного фрілансу» є веб-ресурс «Духовна велич Львова».