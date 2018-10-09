У Зарваниці художники з усієї України писали ікони та живописні полотна

У Марійському духовному центрі Зарваниця, 7 жовтня, завершився п’ятий Всеукраїнський іконописно-живописний пленер під назвою «Вікно у небо. Зарваниця – 2018».

У Соборі Зарваницької Матері Божої відбулася літургія, після якої було звершено освячення ікон та живописних полотен, повідомляє "Погляд" з посиланням на прес-службу Марійського духовного центру.

Головною метою такого заходу є відкриття у майбутньому виставкового центру, про який мріяв митрополит Андрей Шептицький. На даний час у будівлі адміністрації буде відкрито галерею, де розмістяться усі витвори мистецтва, над якими працювали митці.