У Києві відбудеться благодійний вечір з «Голосом країни» протоієреєм Олександром Клименком
07:47, 09 жовтня 2018Суспільство
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У Києві відбудеться благодійний вечір з «Голосом країни» / facebook.com/edemvmeste.com.ua
У вівторок, 16 жовтня, у міжприходському молодіжному центрі Києва відбудеться благодійний вечір з «Голосом країни» протоієреєм Олександром Клименком.
Велика частина зібраних коштів буде перерахована на лікування матінки Анни Діханової, повідомляється на сторінці заходу в Фейсбук.
"Приходь на гітарний вечір у міжприходський молодіжний центр! Будуть мега емоції, адже головний наш гість - переможець «Голосу Країни» о. Олександр Клименко. Заспіваємо та поспілкуємося на важливі для тебе теми", - запрошують організатори приєднатися до благодійного заходу всіх охочих.
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