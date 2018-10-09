У Києві відбудеться благодійний вечір з «Голосом країни» протоієреєм Олександром Клименком

У вівторок, 16 жовтня, у міжприходському молодіжному центрі Києва відбудеться благодійний вечір з «Голосом країни» протоієреєм Олександром Клименком.

Велика частина зібраних коштів буде перерахована на лікування матінки Анни Діханової, повідомляється на сторінці заходу в Фейсбук.

"Приходь на гітарний вечір у міжприходський молодіжний центр! Будуть мега емоції, адже головний наш гість - переможець «Голосу Країни» о. Олександр Клименко. Заспіваємо та поспілкуємося на важливі для тебе теми", - запрошують організатори приєднатися до благодійного заходу всіх охочих.