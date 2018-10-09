У Кременчуці в підвалі адмінустанови облаштували музей на залишках стародавньої церкви

Справжньою "родзинкою" Центру надання адміністративних послуг у Кременчуці є міні-музей, що розташований у підвальному приміщенні.

Він облаштований на залишках Свято-Покровської церкви, зруйнованої у 30-ті роки минулого сторіччя. Про це повідомили на сторінці ЦНАПу у Фейсбук.

“При проведенні реконструкції будівлі під центр муніципальних послуг було виявлено залишки фундаменту старообрядницької церкви та її нижній храм, де на стіні побачили фреску. Для Кременчука, який після Другої світової війни був зруйнований ущент, це надзвичайно важлива знахідка”, – йдеться у повідомленні.

Нині на місці колишньої церкви облаштовано музейну кімнату, де експонуються старі фотографії храмів різних конфесій, які прикрашали вулиці Кременчука у різні роки, та інші артефакти.

"Інколи, якщо зосередитися, здається, що чуєш тихий церковний спів і навіть відчуєш аромат воскових свічок з далекої вже середини ХІХ століття", - зазначають співробітники адмінустанови.

Покровська церква була освячена 5 жовтня 1845 року. На першій літургії, яку відслужив священик Олексій Соколов, молилося близько 500 кременчужан та гості з інших міст. Серед церковних реліквій особливо цінними були два Євангелія в окладах із щирого срібла 1639 та 1643 років видання та ікона Цареградської Божої Матері у срібному окладі. Вона була дерев’яною, але мала міцний кам’яний фундамент.