Спілка християнських письменників України оголосила літературний конкурс сатири та гумору

Стартував Всеукраїнський заочний християнський літературний конкурс сатири та гумору «Минула весна, минуло літо… Осінь українського християнства», оголошений Спілкою християнських письменників України.

Про це повідомляє портал "Релігія в Україні".

Конкурс складається з трьох номінацій – притча, мала проза та поезія і має метою викрити та описати за допомогою художнього слова, під несподіваним кутом зору, зі здоровим почуттям гумору, або ж у памфлетній різкій формі, питання вад і ганебних явищ в громадсько-політичному, релігійному, культурно-освітньому, суспільно-виробничому житті нашого суспільства.

Організатор конкурсу, Спілка християнських письменників України, прагне заохотити християнських авторів до розвитку у різних літературних напрямках, виявити талановитих християнських авторів та навіть зруйнувати стереотипи у розповсюдженні Євангелія, щоб насіння Божої істини сіялось у більш широкі кола співвітчизників.

До участі в Конкурсі запрошуються не тільки члени СХПУ та кандидати до вступу у Спілку, але й усі бажаючі, члени християнських церков України різних конфесій.

Кінцевий термін подання робіт – 25 листопада 2018 року.

Вручення нагород переможцям відбудеться 1 грудня 2018 року. Також 1 грудня 2018 року планується вручення щорічної Всеукраїнської літературної християнської премії, започаткованої головою СХПУ Костянтином Шаповаловим.

Більш детальну інформацію про участь у Конкурсі можна знайти на сайті СХПУ.