Американський вчений у Києві проведе лекцію про сучасні стосунки між богослов’ям та наукою

У Києві 16 жовтня відбудеться публічна лекція Кенелла Туріяна - Ph.D. у механіці та аерокосмічних науках, лектор-професора в Американському університеті Вірменії. Туріян виступить на тему “Наука та християнська віра: конфлікт, контакт чи конвергенція?”.

Під час презентації спікер представить власне бачення сучасних стосунків між богослов’ям та науковим знанням, повідомляє портал "Релігія в Україні".

Організатори події - Християнський центр “Реаліс” та Campus Ukraine.

Відвідати лекції Кенелла Туріяна запрошують студентів українських ВНЗ, представників ЗМІ, релігієзнавців, богословів та осіб, які цікавляться сучасною апологетикою та історією стосунків християнської віри та актуальної науки.

Вхід вільний.

Кенелл Турьян (Kenell J. Touryan) - автор понад 90 публікацій у наукових журналах та книги “Мотузок, сплетений з багатьох ниток: заснована на доводах оцінка претензій християнства на істину” (“A Cord of Multiple Strands: An Evidence-Based Assessment of Christian Truth Claims”; 2011 рік, “Блек Лейк Пресс”), у якій він надав докази цілісності християнської віри, використовуючи аргументи з фізичного світу, природи, історії та археології та акцентуючи увагу на єдності віри та розуму. Лектор з питань взаємин науки та християнської віри. Служив у опікунських радах Християнського університету Колорадо, World Vision US та Вірменського політехнічного інституту.

