На Тернопільщині з храму вкрали образ Скоропослушниці XVIII століття

З храму на Тернопільщині вкрали старовинну ікону 18 століття.

Як розповіли у відділі комунікації обласного управління поліції, крадіжка сталася в селі Борщівка, повідомляє IA ZIK.

Злодій поцупив ікону з місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці. Служителі церкви розповідають, що образ Скоропослушниці був намальований на дереві.

«На рамі викарбувано дату, що свідчить про належність ікони до витворів іконописного мистецтва 18 століття», – розповіли у поліції.

Як виявилося, слідів злому на дверях і вікнах храму немає. Наймовірніше, припускають поліцейські, невідома особа проникла всередину церкви, підібравши ключ. Слідчі розпочали кримінальне провадження.