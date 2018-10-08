На Тернопільщині з храму вкрали образ Скоропослушниці XVIII століття
16:11, 08 жовтня 2018Суспільство
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Скоропослушниця / фото з відкритих джерел
З храму на Тернопільщині вкрали старовинну ікону 18 століття.
Як розповіли у відділі комунікації обласного управління поліції, крадіжка сталася в селі Борщівка, повідомляє IA ZIK.
Злодій поцупив ікону з місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці. Служителі церкви розповідають, що образ Скоропослушниці був намальований на дереві.
«На рамі викарбувано дату, що свідчить про належність ікони до витворів іконописного мистецтва 18 століття», – розповіли у поліції.
Як виявилося, слідів злому на дверях і вікнах храму немає. Наймовірніше, припускають поліцейські, невідома особа проникла всередину церкви, підібравши ключ. Слідчі розпочали кримінальне провадження.
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