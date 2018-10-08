У Видубицькому монастирі відспівали народну артистку Нілу Крюкову

У соборі Святого Георгія Переможця в київському Видубицькому монастирі 7 жовтня відбулося прощання з народною артисткою Нілою Крюковою.

Останнім часом вона досить довго хворіла й була прикута до інвалідного візка, повідомляє "Еспресо.TV".

У 1970-ті роки Крюкова готувала концерти за забороненими українськими творами, у 1980-ті - створила моно-виставу за романом Олеся Гончара "Собор" і грала "Марусю Чурай" Ліни Костенко.

Вона виступала перед ліквідаторами катастрофи на Чорнобильській АЕС, а під час Революції на граніті голодувала разом зі студентами.

Провести в останню путь геніальну українську артистку прийшли друзі, громадські і культурні діячі.