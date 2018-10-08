У Видубицькому монастирі відспівали народну артистку Нілу Крюкову
11:58, 08 жовтня 2018Суспільство
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Ніла Крюкова / glavred.info
У соборі Святого Георгія Переможця в київському Видубицькому монастирі 7 жовтня відбулося прощання з народною артисткою Нілою Крюковою.
Останнім часом вона досить довго хворіла й була прикута до інвалідного візка, повідомляє "Еспресо.TV".
У 1970-ті роки Крюкова готувала концерти за забороненими українськими творами, у 1980-ті - створила моно-виставу за романом Олеся Гончара "Собор" і грала "Марусю Чурай" Ліни Костенко.
Вона виступала перед ліквідаторами катастрофи на Чорнобильській АЕС, а під час Революції на граніті голодувала разом зі студентами.
Провести в останню путь геніальну українську артистку прийшли друзі, громадські і культурні діячі.
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