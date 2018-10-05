На Рівненщині відновили обласну Раду християнських церков

Традицію проведення «Духовних ранків» вирішили започаткувати голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко спільно з релігійними громадами Рівненщини.

У вівторок, 2 жовтня, їх зустріч вперше відбулась у форматі «Духовного ранку», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Zik.ua.

Цей захід передбачає відкрите спілкування довкола біблійних та актуальних соціальних тем.

«Основна мета – вивчення Книги книг, що завжди і для всіх актуально, а також налагодження міжконфесійного діалогу та об’єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності для дітей, учасників АТО та інших категорій людей. Тому до спілкування може долучитись кожен бажаючий. Надалі ці зустрічі будуть відбуватись о 8 ранку першого вівторка кожного місяця», – зазначив Олексій Муляренко.

Координувати роботу «Духовних ранків» буде Олександр Третяк, ректор Рівненської духовної семінарії Християн Віри Євангельської.

Окрім того, під час зустрічі було прийнято рішення про відновлення роботи Рівненської обласної ради християнських церков. Її створили ще у 2005 році, але останнім часом робота ради мала формальний характер.

«Не було системності в діяльності і не було реального наповнення, тож сьогодні хочемо надати новий сенс. Сьогодні члени ради переглянули та затвердили склад учасників та оновили положення про Раду християнських церков», – розповів Олексій Муляренко.

На завершення зустрічі анонсували щорічний обласний молитовний сніданок, який відбудеться 10 жовтня о 8 ранку у Рівному.