У Дніпрі відкрилася виставка, присвячена 240-річчю новомосковського Свято-Троїцького собору

У Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького відкрилася міні-виставка, приурочена до 240 річниці зведення Свято-Троїцького собору в місті Новомосковськ.

Відомою спадщиною козацтва для Дніпропетровщини є Свято-Троїцький собор у Новомосковську, споруджений у 1778 році видатним зодчим Якимом Погребняком. Унікальність споруди полягає в тому, що вона побудована без жодного цвяха, повідомляє сайт "Событие".

Така особливість обумовлена вимогою козаків, які, проводячи аналогії з біблійними сюжетами, хотіли, щоб у церкві, збудованій на честь святої Трійці, не було жодного залізного цвяха.

У радянські роки собор використовувався під склад, а історія цього храму покладена в основу роману Олеся Гончара «Собор».

Виставка буде експонуватися протягом жовтня-листопада у залі №2 історичного музею Дніпра.