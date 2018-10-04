У Житомирі зі цвинтарної церкви чоловік вкрав пожертви

У Житомирі працівники поліції на кладовищі затримали раніше судимого чоловіка, який виніс з місцевого храму скриньку з пожертвами та інші речі.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, повідомляє "Дзеркало Полісся".

До Управління поліції охорони в області надійшов сигнал про спрацювання «тривожної кнопки» в одній з житомирських церков. За кілька хвилин до храму прибув черговий наряд правоохоронців. Від охоронника стало відомо, що один із відвідувачів церкви вихопив і виніс з приміщення коробку з жертовними грошима.

Під час обстеження прилеглої до храму території, на кладовищі у кущах, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який похапцем чимось набивав кишені. Як виявилось кількома хвилинами згодом – гривневими купюрами та монетами з викраденої жертовної скриньки. Також поряд із чоловіком були знайдені й інші речі з церкви.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. Як з’ясувалось, затриманим за підозрою у вчиненні злочину виявився 29-річний місцевий житель, який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності. Для встановлення усіх обставин чоловіка доставили до поліційного відділу.

Попередня правова кваліфікація події – ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За відкрите викрадення майна, відповідно до чинного законодавства, затриманому може загрожувати покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 4 років.