У Києві представники різних конфесій із чотирьох країн шукатимуть стратегії примирення

У Києві 17-18 жовтня на міжнародній конференції представники чотирьох християнських конфесій шукатимуть стратегії примирення та говоритимуть про роль Церков.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, посилаючись на Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ, у конференції «Стратегії примирення. Роль Церков в Україні» візьмуть участь представники з Білорусі, Німеччини, Польщі та України.

Головний організатор заходу – міжнародна група «Примирення в Європі» (учасники з Білорусі). Від України в групу входять представники чотирьох конфесій – Української Православної Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні, Української Греко-Католицької Церкви та Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви в Україні. Група існує з 1974 року, з 1995 року - у складі учасників з чотирьох країн.

Відповідальність за підготовку цьогорічної конференції несе Українська Православна Церква. Тому головними додатковими організаторами цьогорічної конференції є благодійний фонд «Академічна ініціатива» та Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.