На Волині представили наукову монографію «Холмська ікона Богородиці з Емануїлом»

У Музеї волинської ікони 2 жовтня відбулась презентації монографії доктора історичних наук, завідувача відділу історії середніх віків Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Володимира Александровича «Холмська ікона Богородиці з Емануїлом».

Видання присвячене одному з найбільш визначних відкриттів українських земель – іконі Богородиці з Емануїлом з собору Різдва Божої Матері у місті Холм, котра зберігається у Музеї Волинської ікони в Луцьку, повідомляє прес-служба музею.

До музею завітали науковці, представники влади і громадських організацій, духовенство, члени товариства "Холмщина", донька і онука Надії Горлицької, яка передала Холмську Чудотворну ікону Богородиці до музею, поціновувачі сакральної спадщини краю. Під час урочистого заходу виступили автор книги – Володимир Александрович та розробник макету і мистецького оформлення видання – Федір Лукавий.

Автор наголосив на унікальності ікони як шедевру константинопольського аристократичного малярства зламу ХІІ-ХІІІ ст., якому немає аналогів серед доступного нині чималого фонду візантійських ікон столичної школи. Володимир Александрович відзначив, що пам’ятка трактується як рідкісний приклад українсько - візантійських мистецьких зв’язків часів короля Данила Романовича (1201-1264) – виняткового періоду у національній історії України.