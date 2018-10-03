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Чоловіка, який «замінував» собор святої Ольги у Києві, посадили під домашній арешт

17:30, 03 жовтня 2018
Суспільство
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Собор святої Ольги / zeft.in.ua

Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 35-річному жителю столиці за фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху собору святої Ольги.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, у ході повідомлення про замінування працівники кінологічної служби та вибухо-технічного відділу із залученням службового собаки обстежили будівлю собору та прилеглої до нього території, однак підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили.

Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

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