У Дніпрі п'яний чоловік "мав претензії до Бога" і почав трощити все у храмі

У Дніпрі нетверезий чоловік трощив культовий інвентар у церкві Київського патріархату. Про це у Фейсбуці написав настоятель Свято-Духівського храму Ярослав Малерик, повідомляє "Depo.Дніпро". "Це результат молитви п'яної особи, який захотів помолитись Богу, а це претензії до Бога", - написав священик. Чоловіка за п'ять хвилин затримали поліцейські.

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