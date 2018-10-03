У Дніпрі п'яний чоловік "мав претензії до Бога" і почав трощити все у храмі
14:53, 03 жовтня 2018Суспільство
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У Дніпрі п'яний чоловік розтрощив інвентар у храмі УПЦ КП / dnipro.depo.ua
У Дніпрі нетверезий чоловік трощив культовий інвентар у церкві Київського патріархату.
Про це у Фейсбуці написав настоятель Свято-Духівського храму Ярослав Малерик, повідомляє "Depo.Дніпро".
"Це результат молитви п'яної особи, який захотів помолитись Богу, а це претензії до Бога", - написав священик.
Чоловіка за п'ять хвилин затримали поліцейські.
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