На Міжнародному фестивалі православного кіно «Покров» у Києві представлять 70 кіноробіт

XVI Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров» відбудеться вже наступного тижня, з 8 по 11 жовтня, у Києві.

Про те, що чекає на глядачів фестивалю цього року, сайту «Фома в Украине» розповів генеральний директор «Покрова» протоієрей Олександр Акулов.

Всього в оргкомітет фестивалю було надіслано близько 200 робіт. 70 з них пройшли відбір і будуть показані у столичному «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6).

Цього року на глядачів чекає як ніколи багато короткометражних ігрових та анімаційних фільмів. Традиційно найкращі стрічки будуть визначені у чотирьох номінаціях: «Анімаційне кіно», «Документальне кіно», «Короткометражне ігрове кіно» і «Повнометражне ігрове кіно». Також буде вручено приз глядацьких симпатій.

Відкриття фестивалю відбудеться у Національній опері України. Фестиваль буде присвячено 30-річчю відродження чернечого життя у Святій Успенській Києво-Печерській лаврі, яке обитель відзначає цього року.

Фільмом відкриття стане документальна стрічка виробництва телеканалу «Інтер» «Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття». Також буде показаний ігровий фільм «Помилка неофіта. Великий піст» (Білорусь).

«Цього року приїде як ніколи багато учасників — понад 60 з семи країн. У тому числі — режисер і продюсер стрічки, яка стане фільмом закриття фестивалю — "Павел, апостол Христа" зі США», — поділився отець Олександр.

З американськими гостями в один із днів фестивалю відбудеться творча зустріч, присвячена створенню християнського кіно у Голлівуді.