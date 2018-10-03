Приміщення музею Волинської ікони можуть переобладнати на готель.

Про це йдеться у відкритому листі благодійника Дмитра Глазунова до голови Волиньради Ігоря Палиці, повідомляє "Волинь24".

Рішенням сесії обласної ради від 26 вересня 2018 року у музею Волинської ікони відібрали приміщення, розташоване за адресою місто Луцьк, вулиця Ярощука, 16, пише видання.

У листі зазначено, що у 2012 році обласна рада передала це приміщення під музей Волинської ікони. З 1 грудня 2018, після завершення ремонту, на який витрачено понад 1 мільйон гривень бюджетних коштів, приміщення готове прийняти фонди музею для збереження та реставрації.

"Однак, депутати вирішили не розвивати сакральну спадщину області, а відібрати приміщення. Наразі там планується готель, який згодом можна буде продати - на розсуд ради. Старожили пригадують, що подібне за радянських часів уже траплялося – «будинок для приїжджих», в якому організовувалися помпезні прийоми партійних босів", - пише Дмитро Глазунов.

У своєму зверненні голова благодійного фонду просить голову облради особисто і невідкладно втрутитися у ситуацію та скасувати рішення, ухвалене на сесії.