Усик розповів, як отримав перший молитвослов і навчився молитися

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик розповів про те, чому став релігійною людиною.

Про це боксер розповів в інтерв'ю українському телеканалу, повідомляє "112".

«Коли був маленький, я дуже сильно захворів. Дуже маленькі шанси давали на виживання. Це говорили мамі в лікарні, я чув. Це була 2-стороння пневмонія, ледь не згорів.

Слава Богу, за рік вичухався. До нас у лікарню прийшов священик, який говорив про правильність життя, дав мені молитвослов.

Як усі діти, мені тоді 8 або 9 років було, я бігав, метушився, вони не розуміли — прийшов якийсь бородатий дядько з хрестом у чорному одязі, а я задавав йому запитання, сказавши, що скоро помру.

Він мені такий: «Хто тобі це сказав?». Я кажу, що лікарі. Він відповідає: «Бог вирішує, підеш ти чи ні». І все. Він мені дав молитвослов, у якому я вивчив свою першу молитву — Отче наш», – сказав Усик.