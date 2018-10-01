Архітекторам Дніпра дали 10 днів, щоб знайти місце для нового храму УПЦ КП

У Дніпрі зведуть храм на честь загиблих воїнів УПЦ КП.

Його проект був затверджений на минулій міськраді, повідомляє "Дніпро Вечірній".

Називатися він буде «храм на честь ікони Божої Матері «Нерушима стіна». Щоправда, де саме він розміститься, поки невідомо.

Дніпровська єпархія УПЦ КП вибрала для храму сквер за пам'ятником Тарасу Шевченку, навпроти міського театру української драми - там, де ще недавно стояв фонтан, повідомляє видання.

Але архітектори забракували місце: воно, на їх погляд, занадто тісне і світське, до того ж, загородить прохід і покладе кінець ідеї подовжити Театральний бульвар, перетворивши його на протяжну пішохідну вулицю.

Протягом десяти днів ініціативна група архітекторів повинна знайти для храму альтернативне місце. Якщо ж ні – він буде зведений на вулиці Воскресенській, як і планувалося спочатку.

За проектом, вигляд храму відрізнятиметься від звичних канонів. Два строгих кубічних об’єми з маленькими віконцями будуть з'єднані куполом. Модернізований варіант вперше був схвалений єпархією УПЦ КП. Всередині розміститься меморіал-музей, на другому поверсі - тераса, до якої буде вести підйомник. А попереду храму облаштують майданчик для проведення святкових богослужінь на вулиці.

На першому поверсі під час молитви зможуть розміститися близько двохсот людей, а вся площа займе 400 квадратів.

Кубічний храм повинен з'явитися у Дніпрі вже наступного року.