У столичній Національній філармонії виконають "Музичне Євангеліє від Баха"

У Національній філармонії України 3 жовтня Наталія Сікорська (клавесин) виконає "Музичне Євангеліє від Й. С. Баха".

Про це повідомляє портал "Релігія в Україні".

Свій проект коментує сама Наталія Сікорська: "В клавесинній спадщині є автори і твори, до яких все життя наближаєшся, повертаєшся, прагнеш досягти їхньої висоти і дійти суті. Серед них твори Й.С. Баха посідають особливе місце. Моя цьогорічна програма - це втілення давніх мрій і спроб, результат багаторазових підходів, і водночас виклик і перевірка власної впевненості у своїй виконавській вірі, яка веде мене вже 25 років".