У столичній Національній філармонії виконають "Музичне Євангеліє від Баха"
20:28, 01 жовтня 2018Суспільство
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У столичній Національній філармонії виконають "Музичне Євангеліє від Баха" / facebook.com / Музичне Євангеліє від Й.С.Баха, Наталія Сікорська (клавесин)
У Національній філармонії України 3 жовтня Наталія Сікорська (клавесин) виконає "Музичне Євангеліє від Й. С. Баха".
Про це повідомляє портал "Релігія в Україні".
Свій проект коментує сама Наталія Сікорська: "В клавесинній спадщині є автори і твори, до яких все життя наближаєшся, повертаєшся, прагнеш досягти їхньої висоти і дійти суті. Серед них твори Й.С. Баха посідають особливе місце. Моя цьогорічна програма - це втілення давніх мрій і спроб, результат багаторазових підходів, і водночас виклик і перевірка власної впевненості у своїй виконавській вірі, яка веде мене вже 25 років".
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