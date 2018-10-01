Телеведучий Савік Шустер розповів, як будував індуїстський храм

Відомий телеведучий Савік Шустер розповів, що майже побудував індуїстський храм в Індії, а потім його змила повінь.

Про це Шустер розповів в інтерв'ю "НВ".

За словами Шустера, місце для храму довго вибирав відомий індійський астролог, а коли храм був майже готовий, його змило водою під час повені.

"Тепер мені потрібно повернутися і думати, чи варто починати все спочатку", - сказав ведучий.