На Рівненщині крадії анонімно повернули коштовності, вкрадені в храмі УПЦ КП два роки тому
12:30, 01 жовтня 2018Суспільство
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Злодії анонімно повернули церковні коштовності у храм через два роки після крадіжки / vse.rv.ua
На Рівненщині злодії анонімно повернули церковні коштовності у храм через два роки після крадіжки.
Як повідомляє "Все – тобі зрозуміло", в ніч з 26 на 27 вересня 2014 року храм на честь Казанської ікони Божої Матері був пограбований. Злочинці винесли з храму хрести, чашу та чимало іншого церковного інвентарю.
Минуло рівно два роки. І в ту ж саму ніч, з 26 на 27 вересня, напередодні Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста невідомі знову взяли до рук церковні речі, аби принести їх на сходи місцевого храму.
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