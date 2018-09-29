У Києві правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування Ольгинського собору УПЦ

Вчора, 28 вересня, працівники київської поліції отримали інформацію про замінування Ольгинського собору УПЦ на вулиці Вербицького. На місце події направили слідчо-оперативну групу та фахівців вибухотехнічної служби.

Відзначається, що у результаті перевірки будівлі і прилеглої території вибухонебезпечні предмети не виявили.Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Дану інформацію підтвердив настоятель собору в ім’я рівноапостольної великої княгині Ольги протоієрей Всеволод Рибчинський. Священик зазначив, що поліція прибула близько 11-ї ранку. У той час богослужіння вже закінчилося, але в храмі ще знаходилися парафіяни.

«Людей попросили вийти з церкви та інших будівель, що знаходяться на території. Правоохоронці разом з вибухотехніками провели перевірку. Разом з ними постійно знаходилися два священика, що несуть послух у соборі. Після того, як нічого не було виявлено, людям дозволили повернутися до храму та приміщення», — розповів отець Всеволод. За його словами, жодних погроз на адресу собору раніше не поступало.

Невдовзі співробітники карного розшуку встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Ним виявився 30-річний безробітний киянин, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Правопорушника затримали.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 Кримінального кодексу України).