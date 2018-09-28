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У Кропивницьку відспівали загиблого військовослужбовця

23:02, 28 вересня 2018
Суспільство
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У Кропивницьку священник УПЦ відспівав загиблого військовослужбовця / orthodox-kr.org.ua

На прохання близьких загиблого воїна чин відспівування звершив протоієрей Миколай Чепура, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

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