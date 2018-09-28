У Кропивницьку відспівали загиблого військовослужбовця
23:02, 28 вересня 2018Суспільство
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У Кропивницьку священник УПЦ відспівав загиблого військовослужбовця / orthodox-kr.org.ua
У Кропивницьку 28 вересня відбулося відспівування загиблого військовослужбовця 72-ої окремої мехaнiзовaної бригaди Олега Прiмiна.
На прохання близьких загиблого воїна чин відспівування звершив протоієрей Миколай Чепура, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.
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