У Херсоні чоловік у церкві побив жінку й відібрав у неї 30 гривень

У Херсоні до поліції звернулася 61-річна жінка, яка розповіла, що була в церкві, коли туди зайшов чоловік, почав її бити, відібрав 30 гривень і втік.

Потерпіла запам’ятала його прикмети і повідомила поліцейським, повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Працівники Херсонського відділу поліції встановили особу зловмисника, яким виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини. Попередньо встановлено, що на час скоєння грабежу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).