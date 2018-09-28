Фестиваль «Золотий лев» у Львові розпочнеться вуличною виставою Папи Кароля Войтили «Йов»

Вулична вистава «Йов» на площі перед Оперним театром у Львові 29 жовтня відкриє Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2018», участь у якому братимуть театри з різних країн світу.

Про це повідомляє "Релігія в Україні"з посиланням на І-pro.kiev.ua.

Легендарна вистава «Йов» Кароля Войтили (майбутнього папи Римського) у постановці Ярослава Федоришина відбудеться для усіх охочих просто неба. Після вітальних слів запрошених гостей та слів режисера Ярослава Федоришина розпочнеться гра акторів Львівського академічного духовного театру «Воскресіння».

Сюжет п`єси вважають вічним, бо він є біблійним. Вона створена за текстом Старого Завіту, а саме - про Йова, який втрачаючи найдорожче, продовжує вірити, довіряти Богу, шукає сенс людського буття через філософські роздуми і переосмислює власну долю.

«Вистава об`їздила багато країн і мала великий успіх. Тема Йова не залишає нікого байдужим», — відзначає директор театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин.

До особливостей постановки відносять спецефекти, які допомагають яскраво підкреслити загострені моменти та кульмінацію сюжету. Можливості використовувати їх навіть на генеральній репетиції немає, лише для виступу перед глядачами. Механічні спецефекти застосовуватимуть у моменти, коли потрібно буде вогню та валитимуться будинки.

Квитки в будь-який інший день мають високу вартість, але в суботу, 29 вересня, театр зробить подарунок для фестивалю і покаже її безкоштовно. У випадку негоди дійство перенесуть на наступний день.

Як уточнив Ярослав Федоришин, до вистави залучено 10 акторів, і триватиме вона одну годину.