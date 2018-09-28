У Софії Київській знайшли поховання X століття

На території Софійського собору в квітні утворився провал

У квітні 2018 року на території Софійського собору утворився провал, а в липні почалися перші спелео археологічні дослідження.

Група археологів національного заповідника «Софія Київська» провела дослідження. На глибині 2,5 — 3 метри були виявлені нашарування X-XIX століть. Аналіз вилучених знахідок дав можливість дослідникам реконструювати окремі історичні етапи розвитку дослідження території. Про це повідомляє "Інформатор".

Найдавнішою знахідкою стала бронзова посохоподібна шпилька з жіночого поховання X століття. Також археологи зазначили, що дане поховання з'явилося на цьому місці ще до побудови собору.

Також особливий інтерес привернув моливдовул (двостороння підвісна свинцева печатка, - прим. ред.). Цією печаткою члени високопоставленого духовенства часів Київської Русі користувалися для скріплення документів. На одній із сторін зображений образ святого Георгія, який був небесним покровителем Ярослава Мудрого. Тому існує припущення, що цей предмет міг належати саме йому.

Крім цього, група археологів знайшла заготівлю XI-XII століть, яку використовували для виготовлення моливдовулів. Це говорить про те, що їх могли виготовляти на території собору. А XV-XVI датується ще одна знахідка — торгова пломба. Саме її використовували купці, щоб опечатувати тканину чи інші товари. Варто відзначити, що ще виявили монети королів Речі Посполитої — Сигізмунда III та Яна II Казимира.

Всі знахідки і артефакти зберігаються в музеї, який розміщений на території «Софії Київської».