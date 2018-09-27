Викрадена з Києво-Печерської лаври ікона Георгія Побідоносця виявлена при спробі продажу іноземним туристам

Викрадена 27 вересня з Києво-Печерської лаври ікона Георгія Побідоносця виявлена цього ж дня при спробі продажу іноземним туристам.

Ікона святого великомученика Георгія Побідоносця була вкрадена з храму на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Про це повідомляється на сайті Лаври.

Священнослужителі Лаври, виявивши пропажу, одразу звернулися до правоохоронних органів.

"У цей же день вкрадена ікона була помічена при спробі її продажу іноземним туристам на території Верхньої Лаври. Слава Богу, ікона знайдена, але тепер потребує реставрації через недбале ставлення до неї", - сказано у повідомленні на сайті обителі.