У Коломиї відкрили виставку іконостасів українських майстрів

У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й.Кобринського у Коломиї відкрито виставку іконостасів, створених у художній майстерні сакральних виробів села Перерова, що на Коломийщині.

Митці представили конструктивні деталі іконостасів, дерев’яні різьблені накладки для престолів, тетраподів, а також світлини зреалізованих сакральних проектів. Керівник цієї релігійної робітні Микола Бирчак, повідомляється на сайті музею.

На виставці вперше представлено для огляду щойно завершений фрагмент іконостасу – намісний ряд для церкви Різдва Пресвятої Богородиці, замовлений сільською громадою із Нижнього Вербіжа, що поблизу Коломиї.

"Художню майстерню для виготовлення сакральних виробів у Перерові було створено 1995 року з ініціативи Миколи Бирчака. Власне, творчій праці передувало скрупульозне вивчення теорії цієї справи. Теперішній керівник мистецького осередку разом з колегами спершу вивчали конструкцію іконостасів, особливості їх різьблення та всі тонкощі декоративно-прикладної сфери", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 23 років творчої праці різьбярі виготовили понад 50 іконостасів для храмів по усій Україні. Кожен виріб виготовлено із врахуванням особливостей кожної сакральної споруди. У майстерні працює 10 майстрів, кожен з яких спеціалізується у столярстві, різьбі, шліфуванні і позолоті.