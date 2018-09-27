У Львові відбудеться екуменічний соціальний тиждень на тему «Молодь. Віра. Покликання»

У Львові 3-6 жовтня відбудеться Всеукраїнський суспільний форум «ХІ Екуменічний соціальний тиждень». Тема: «Молодь. Віра. Покликання», повідомляє "CREDO". Організатори присвячують Тиждень молоді, як рушійній силі українського суспільства. Участь у всіх заходах Форуму безкоштовна. *Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.

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