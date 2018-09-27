У Києво-Печерській лаврі вкрали ікону святого Георгія Побідоносця

У Києво-Печерській лаврі 26 вересня вкрали ікону святого Георгія Побідоносця.

Про це повідомили в прес-службі поліції Печерського райуправління поліції Києва, передає "ДС" з посиланням на Українську правду.

"До нас надійшло повідомлення про зникнення ікони. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 Кримінального кодексу, крадіжка", - розповіли в прес-службі.

Наразі поліція встановлює причетних до злочину осіб, проводяться слідчі дії. Правоохоронці не змогли сказати вартості викраденої ікони.

Викрадача зафіксували камери відеоспостереження.