На Тернопільщині в ДТП загинув священик та дві жінки

Близько третьої години ночі 25 вересня, поблизу села Чорний Ліс, що на Тернопільщині, зіткнулися автомобілі марки “ВАЗ-2106” та “Фольксваген Поло”.

У результаті зіткнення загинули водій ВАЗу - 58-річний священик із Кременецького району та дві його пасажирки, повідомляє “Терноград”.

За інформацією поліції, аварію спричинив водій ВАЗу, який виїхав на смугу зустрічного руху.

У салоні “Фольксвагена” на момент аварії перебувала сім’я з Хмельниччина – чоловік, дружина та їх 17-річна донька. Вони отримали травми та були госпіталізовані у лікарню. Загрози життю родини з Хмельниччини немає.