В Ужгороді відмовились перейменовувати вулицю Грибоєдова на Почаївську чи Афонську

В Ужгородській міській раді 26 вересня пройшли громадські слухання з перейменування вулиці Олександра Грибоєдова на вулицю Почаївську.

Про це повідомляє uzhgorod.net.ua з посиланням на відділ інформаційної роботи Ужгородської міської ради.

Як зазначив головуючий – начальник управління містобудування та архітектури Олег Боршовський, до міської ради надійшло звернення голови релігійної громади, яке підписали 107 ужгородців, із проханням про перейменування. Відповідно до законодавства, оголошення було розміщене на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у газеті «Ужгород», із 25 липня до 25 вересня тривали громадські обговорення цієї пропозиції.

За ці два місяці до міської ради надійшли два звернення: одне – з пропозицією присвоїти вулиці Олександра Грибоєдова ім’я Йосипа Штеліхи, інше – від того ж голови релігійної громади з пропозицією перейменувати вулицю на Афонську.

На слуханнях виступив головний лікар Ужгородської міської центральної клінічної лікарні Іван Курах, який, зокрема, зазначив, що говорить від колективів 5 медичних закладів, які розташовані на вулиці Олександра Грибоєдова. Якщо перейменувати вулицю, то втрачають чинність усі наявні ліцензії: і на медичну практику, і на використання наркотичних засобів, необхідних, у тому числі, для проведення операцій. Тому Іван Курах попросив не перейменовувати вулицю.

Під час голосування більшість присутніх на слуханнях проголосували проти перейменування вулиці Олександра Грибоєдова.