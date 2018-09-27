У Кривому Розі встановлюють найвищий в Україні пам'ятник князю Володимиру

Пам'ятник святому князю Володимиру Великому встановлюють у Кривому Розі на місці демонтованого пам'ятника радянському діячу Артему (Сергєєву).

Бронзовий пам'ятник Володимирові буде найвищим в Україні, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Racurs.ua.

Урочисте відкриття пам'ятника заплановане на 27 вересня. Цього дня за церковним календарем - Воздвиження Хреста Господнього.

На площі Олександра Поля раніше знаходився пам'ятник Артему (Федір Сергєєв), який був радянським партійним діячем, засновником Донецько-Криворізької Радянської Республіки, яку намагався відірвати від України. У 1918-1919 роках боровся проти державних органів Української народної республіки.

Пам'ятник йому демонтували у минулі роки.

Днями у місті тривали підготовчі роботи до відкриття нового пам'ятника святому князю Володимиру, хрестителю Київської Русі. Серед найвідоміших монументів князя Володимира криворізький стане найвищим. Восьмиметрову скульптуру відлили з бронзи. Постамент для пам'ятника складає 14 м, а загальна висота пам'ятника дорівнює 22 м.

Крім того, в місті з недавніх пір є вулиця Володимира Великого (колишня — Мелешкіна). Тепер вона буде починатися саме з пам'ятника хрестителю Русі.