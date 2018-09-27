У дітей, які отримали релігійне виховання, міцніші нерви і здоров'я - дослідження

Наукове дослідження довело переваги релігійного виховання - діти ростуть більш здоровими, врівноваженими і благополучними.

Дослідження, опубліковані в американському журналі «Епідеміологія», показують, що діти, які виросли в умовах релігійного виховання і навчання, мають більш міцне психічне і фізичне здоров'я, і закладена в юності база здоров'я сприяє його збереженню з віком, повідомляє World Religion News.

Наукова стаття під заголовком «Зв'язок релігійного виховання з подальшим станом здоров'я і самопочуття від підліткового до початкового дорослого віку: аналіз і загальні висновки» була підготовлена групою дослідників у співавторстві з вченими Школи громадського здоров'я імені Т. Н. Хана при Гарвардському університеті.

Висновки наукової статті свідчать про те, що діти і молоді люди, з юних років залучені до систематичних духовних занять, богословської та богослужбової діяльності, набагато менше схильні до ризику вживання наркотиків і ускладнень, а також ризиків психічних і фізичних захворювань у подальшому житті – як мінімум до 30 років.

Статистичні дані багаторічного дослідження були оброблені відповідними програмними засобами. Розмір добірок варіював від 5681 до 7458 респондентів, при цьому середній вік респондентів склав 14.74 років.

Показники здоров'я респондентів узагальнювались для різних груп – які виділялися, у тому числі, за частотою відвідування церковних служб – від нульової до щотижневої відвідуваності. Виявилося, що відвідуваність знаходиться у прямому зв'язку з оцінками здоров'я і якості життя. У числі інших позитивних ефектів високої релігійності вказується більш міцний характер, низька схильність до вживання наркотиків, різке зниження показника ранніх безладних статевих зв'язків, а також зниження числа сексуальних партнерів протягом життя – що говорить про високу цнотливість, міцні духовно-моральні основи та вірність у релігійних групах.